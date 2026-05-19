Coahuila se destaca en seguridad: Jorge Romero Herrera apoya a Manolo Jiménez

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, respaldó el trabajo en materia de seguridad del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al asegurar que la entidad se mantiene como una de las excepciones en el país frente a la crisis de violencia que, dijo, afecta a otras regiones gobernadas por Morena.

Durante su visita a Cuatro Ciénegas, el líder panista afirmó que Coahuila logró recuperar la tranquilidad gracias al trabajo de gobiernos estatales y a estrategias de seguridad sostenidas. "Aquí hubo una época muy dura y las cosas no cambian de la nada. Reconocemos que por buenos gobiernos las cosas aquí en Coahuila cambiaron", expresó.

Romero Herrera sostuvo que el PAN mantiene respeto y reconocimiento hacia el mandatario estatal, pese a que en este proceso electoral Acción Nacional decidió competir con sus propias siglas para renovar el Congreso local. Aclaró que esa determinación no representa un rompimiento político ni confrontación con el actual gobierno estatal.

"El que en esta ocasión el PAN haya apostado por sus propias siglas no significa haber entrado en conflicto ni en oposición con nadie, mucho menos con quienes coincidimos en postular hace poco más de un par de años a quien hoy reconocemos como un gran gobernador", declaró ante simpatizantes y militantes.

El dirigente nacional señaló que el partido atraviesa una etapa de renovación interna y aseguró que la militancia panista se encuentra recorriendo los municipios para escuchar directamente a la ciudadanía. "Seguimos muchas mujeres y hombres tocando puertas bajo el sol, escuchando lo que tenemos que escuchar de la gente en Coahuila", comentó.

En ese sentido, indicó que el PAN busca reencontrarse con su identidad partidista y fortalecer la cercanía con la población, aunque reiteró que continúan respaldando proyectos que han dado resultados en el estado, particularmente en seguridad y estabilidad.

"Desde aquí decimos que el gobernador Manolo Jiménez es un hombre joven, trabajador y emanado también de las siglas del PAN, y nosotros defendemos ese proyecto", puntualizó Romero.

El líder panista aprovechó además para contrastar la situación de Coahuila con otros estados del país, donde —dijo— persisten problemas de inseguridad y presencia del crimen organizado. Señaló que mientras en varias entidades la violencia continúa creciendo, en Coahuila prevalecen condiciones distintas derivadas del trabajo coordinado entre autoridades y corporaciones de seguridad.

Finalmente, Jorge Romero reiteró que Acción Nacional continuará buscando la confianza ciudadana con sus propios candidatos y propuestas rumbo a la elección local, insistiendo en que el objetivo es fortalecer al partido sin generar divisiones políticas dentro del estado.