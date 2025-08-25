Alcalde de San Buenaventura encabeza jornada de limpieza en escuelas para un regreso a clases limpio

El Ayuntamiento de San Buenaventura puso en marcha el programa 'Limpieza en tu escuela', con el objetivo de fortalecer la cultura de preservación de los espacios educativos y brindar a los estudiantes entornos dignos para su regreso a clases.

La primera jornada se realizó en la Escuela 16 de Septiembre, donde maestros, padres de familia, empresarios, el equipo de Mejora Coahuila y cuadrillas municipales sumaron esfuerzos para dar celeridad a los trabajos de limpieza.

El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel de Flores e hijos, así como de la coordinadora municipal de Mejora Coahuila María Rosa Iglesias, encabezó las actividades y reconoció la disposición de la comunidad escolar para unirse a este proyecto.

Como parte del arranque, también se llevaron a cabo recorridos en el Jardín de Niños Lucio Blanco, la escuela Aureliano Esquivel y la primaria Dr. Ruperto del Valle, donde se trabajó directamente con las familias sambonenses.

La respuesta fue muy positiva: los asistentes acudieron con herramientas en mano –palas, tijeras y escobas– demostrando que cuando la comunidad se organiza, el esfuerzo conjunto se convierte en resultados visibles.

Con estas acciones, la administración municipal garantiza que los alumnos regresen a las aulas con entusiasmo en espacios más limpios y cuidados.