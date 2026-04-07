Frontera combate dengue con descacharrización semanal

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de las acciones prioritarias en materia de salud pública, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, continúa reforzando las estrategias preventivas para proteger a las familias fronterenses, colocando la salud como eje fundamental de su administración.

En este sentido, el director de Salud Municipal, Doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que se llevó a cabo una jornada intensiva de descacharrización en la zona centro de la ciudad, logrando recolectar aproximadamente dos toneladas de objetos en desuso, los cuales representan un riesgo sanitario al convertirse en potenciales criaderos de mosquitos.

Estas acciones forman parte de la lucha frontal contra enfermedades transmitidas por vector como el dengue, zika y chikungunya, padecimientos que se propagan principalmente por la acumulación de agua en recipientes abandonados. La eliminación de estos focos de infección resulta fundamental para reducir la incidencia de estos virus en la población.

Sánchez Leija destacó que estas jornadas no solo contribuyen a la prevención de enfermedades, sino que también fortalecen la cultura de la limpieza y la participación ciudadana, generando entornos más seguros y saludables. Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para colaborar manteniendo patios y espacios libres de cacharros.

Finalmente, se dio a conocer que estas acciones continuarán realizándose de manera semanal en diversas colonias del municipio, reafirmando el compromiso de la alcaldesa de trabajar de forma permanente en la protección de la salud pública y en la construcción de una mejor calidad de vida para todos los habitantes de Frontera.