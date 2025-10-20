Alcalde de San Buenaventura lidera jornada de esterilización de mascotas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En coordinación con la Asociación Patitas San Buena, rescatistas y protectores independientes, el Gobierno Municipal de San Buenaventura realizó una jornada de esterilización de perros y gatos, reafirmando su compromiso con el bienestar animal y la salud pública.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de unir esfuerzos entre sociedad civil y autoridades para fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia las mascotas.

"Estamos trabajando en equipo por el bienestar y cuidado responsable de nuestros animales de compañía. Hoy los rescatistas independientes nos muestran su lado más humano al cuidar la salud de los callejeritos de cuatro patitas y contribuir a una sociedad más respetuosa de los seres vivos", expresó el alcalde.

La organizadora del evento, Lily Rodríguez, junto con un grupo de estudiantes de Veterinaria, encabezó las esterilizaciones con gran compromiso y profesionalismo, brindando además orientación a los vecinos que llevaron a sus mascotas o acercaron animales en condición de calle.

Durante la jornada se realizaron diversas cirugías y se ofrecieron recomendaciones sobre cuidados postoperatorios, vacunación y la importancia de adoptar en lugar de comprar.

El Gobierno Municipal agradeció la participación de voluntarios, rescatistas y ciudadanía solidaria, quienes con sus acciones promueven una comunidad más consciente, empática y responsable con los animales.