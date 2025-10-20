Bacheo en Saltillo: Mejoras en colonias y vialidades

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de ofrecer mejores vialidades al interior de las colonias y vías principales, cuadrillas municipales realizaron acciones de bacheo en los diferentes sectores de la ciudad.

A fin de garantizar una circulación más segura para todas y todos en la ciudad, personal del programa "Aquí Andamos", con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, repararon daños en el pavimento ocasionados por el paso del tiempo, las lluvias y el constante flujo vehicular en calles de la colonia Lázaro Cárdenas.

En este punto, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervinieron las calles Heroico Colegio Militar, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y Alfredo V. Bonfil, así como sobre Ricardo Flores Magón, de este mismo sector habitacional.

Como parte del programa "Colonias al 100" y de manera paralela, el Ayuntamiento de Saltillo realizó acciones de bacheo en beneficio de las y los habitantes de la colonia Lomas de Lourdes.

En este lugar, brigadas municipales limpiaron las distintas áreas dañadas para rellenar los baches con mezcla asfáltica en caliente y su posterior nivelación, con el fin de ofrecer un pavimento en buenas condiciones.

Vecinas y vecinos de calles como Cardenales, Linces y Gorriones, de esta colonia al sur de Saltillo atestiguaron las acciones que benefician de manera directa a peatones, automovilistas y transporte público.

El Gobierno Municipal tiene a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil" al 844-160-08-08, con el que la población puede reportar algún bache en su colonia o vialidad en la ciudad.