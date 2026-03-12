Víctor Leija realiza jornada de limpieza en el CAM de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de seguir fortaleciendo al sector educativo y garantizar espacios dignos para el aprendizaje, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Víctor Manuel Leija Vega realizó una jornada de limpieza y mejora en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM).

Durante esta actividad, funcionarios municipales de distintos departamentos llevaron a cabo labores de limpieza, rehabilitación y acondicionamiento en diversas áreas del plantel, con el objetivo de contribuir a que niñas, niños, así como el personal docente y administrativo, cuenten con instalaciones más seguras, adecuadas y dignas para el desarrollo de sus actividades diarias.

Estas acciones se realizaron en coordinación con el grupo Unidos, cuyos integrantes se sumaron con entusiasmo y un gran sentido de solidaridad a esta jornada de trabajo. Gracias al esfuerzo conjunto y la suma de voluntades fue posible mejorar distintos espacios del plantel, fortaleciendo así el entorno donde diariamente se impulsa la educación y el desarrollo de las y los estudiantes.

Al respecto, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que desde el inicio de la administración municipal se ha tenido un trabajo cercano con los distintos planteles educativos, impulsando acciones, programas y apoyos que permitan atender sus necesidades y garantizar mejores condiciones para la comunidad estudiantil.

"Cuando sociedad y gobierno trabajamos juntos, los resultados se ven y se sienten. Seguiremos al pendiente de nuestras instituciones educativas para garantizar espacios dignos donde nuestras niñas y niños puedan aprender y desarrollarse", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega agradeció la colaboración del grupo Unidos por sumarse a estas acciones en beneficio de la comunidad escolar, por lo que seguirán trabajando en conjunto e impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de la comunidad educativa.