Castaños: Yesica Sifuentes entrega árboles a cambio de plástico PET

CASTAÑOS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Castaños realizará este miércoles 15 de julio una jornada de entrega de árboles frutales y de sombra a cambio de plástico PET cristalino, como parte de las acciones para fomentar el reciclaje, la reforestación y el cuidado del medio ambiente.

La actividad se llevará a cabo a las 9:00 horas en el Auditorio Municipal. Las y los ciudadanos podrán recibir un árbol al entregar plástico PET cristalino previamente aplastado.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la campaña es resultado del trabajo coordinado entre la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, dependencia que donó los árboles para fortalecer la reforestación del municipio y promover la participación ciudadana en acciones de desarrollo sostenible.

La presidenta municipal señaló que plantar un árbol representa una inversión para el futuro de Castaños, al contribuir a mejorar la calidad del aire, ampliar las áreas verdes, disminuir el impacto de las altas temperaturas y fortalecer el equilibrio ambiental en colonias, escuelas y espacios públicos.

"Queremos invitar a todas las familias a formar parte de esta iniciativa. Cada árbol que se planta y cada botella de PET que se recicla representan una acción concreta para cuidar nuestro entorno. Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y el compromiso de la ciudadanía, seguimos construyendo un Castaños más limpio, más verde y con mayor conciencia ambiental para las próximas generaciones", expresó la edil.

Sifuentes Zamora agregó que el éxito de este tipo de campañas depende de la participación ciudadana, por lo que reiteró el llamado a sumarse a las acciones para fortalecer la cultura del reciclaje y la protección de los recursos naturales.

Para participar será necesario presentar una identificación oficial (INE), entregar únicamente plástico PET cristalino aplastado y cumplir con el esquema de un árbol por persona, hasta agotar existencias.