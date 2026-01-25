Osamenta encontrada en Estancias: nueva esperanza para Olga Leticia Bautista

La señora Olga Leticia Bautista no ha dejado de esperar a su hijo, Juan Daniel Iracheta, desde que desapareció en el año 2015. Tras casi once años de angustia y una búsqueda incansable, una nueva señal de esperanza —y de justicia— surgió este pasado viernes, cuando las autoridades de la Fiscalía localizaron una osamenta en un predio de la colonia Estancias.

Para doña Olga, este hallazgo no es coincidencia. Durante años, ella misma ha señalado la zona de Estancias como un punto clave. Según relata, personas que conocieron el caso le indicaron que buscara en un radio cercano al lugar donde fue visto por última vez "El Calín". A pesar de sus constantes peticiones a la Fiscalía para revisar ese sector específico, la madre asegura que sus llamados fueron ignorados o postergados por falta de recursos.

"Yo ya no tengo dinero para regalar, me quedé en la calle buscando a mi hijo", compartió Olga con una mezcla de cansancio y determinación.

Juan Daniel tenía apenas 17 años al momento de su desaparición. Su familia lo recuerda como un joven trabajador, dedicado a sus estudios y sin problemas con nadie, quien estuvo "en el lugar y momento equivocado" el día que se lo llevaron.

Ante el reciente hallazgo de los restos óseos, la familia Bautista espera que las autoridades realicen las pruebas de ADN con prontitud y transparencia. Para ellos, no se trata solo de cerrar un ciclo, sino de recuperar a Juan Daniel y darle el descanso que merece después de más de una década de incertidumbre.

Informó que este lunes acudirá ante las instalaciones de la fiscalía para que se brinde información de acuerdo a sus ADN y el de los restos encontrados.

Doña Olga es clara en su exigencia: no quiere más excusas ni expedientes olvidados; solo quiere la verdad sobre el paradero de su hijo.