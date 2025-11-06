Desarrollo Rural de San Buenaventura impulsa jornada de Eco Canje Verde

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Desarrollo Rural, llevó a cabo una Jornada de Eco Canje Verde en los ejidos San Francisco, Sombrerete y San Antonio de la Cascada, con el objetivo de fomentar la cultura ambiental entre las familias rurales.

Durante la jornada, los habitantes participaron activamente intercambiando botellas de PET por árboles frutales y de sombra, reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la mejora de sus entornos y solares.

El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó las actividades y reconoció la gran participación de las familias:

"Agradezco a todas las familias de nuestros ejidos por sumarse a estas acciones. Cada árbol que sembramos representa vida, sombra y alimento para las futuras generaciones. Juntos estamos construyendo un San Buenaventura más limpio y sustentable."

La jornada fue organizada por Blanca Selene Cuéllar y el equipo de Desarrollo Rural, como parte del programa municipal de sustentabilidad y reforestación que impulsa la actual administración.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal avanza con el cuidado del medio ambiente, la reforestación y la conciencia ecológica en todos los sectores de la comunidad.