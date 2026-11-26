Frontera, Coah.- Con el propósito de fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la alcaldesa Sari Pérez Cantú y la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, encabezaron una jornada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el CONALEP Frontera, donde autoridades, estudiantes y personal docente sumaron esfuerzos para promover entornos seguros y relaciones basadas en el respeto.

Durante el encuentro, Sari Pérez destacó que prevenir y erradicar la violencia requiere coordinación permanente entre instituciones, escuelas y familias. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el trabajo conjunto de dependencias como la Secretaría de las Mujeres, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, la Policía Violeta, DIF Coahuila, DIF Frontera, la Instancia Municipal de la Mujer y PRONNIF.

Como parte de la jornada, las autoridades firmaron compromisos de colaboración para fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento a niñas, adolescentes y mujeres del municipio. Además, se realizó una brigada multidisciplinaria que acercó servicios de orientación, asesoría jurídica y atención psicológica, entre otros apoyos a estudiantes y familias.

En el evento también participaron Claudia Isela Marines, coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres; Valeria González, directora de la Instancia Municipal de la Mujer; Damaris Rocío Flores, coordinadora de la Policía Violeta de Frontera, y Glenda Lila Suárez, directora del CONALEP Frontera. Como parte de la jornada, estudiantes, docentes y autoridades formaron un lazo naranja en las canchas del plantel, como símbolo de unidad y compromiso para eliminar la violencia contra las mujeres.

Sari Pérez reiteró que su administración continuará trabajando en equipo con el gobierno del estado para que las niñas crezcan seguras, las jóvenes se desarrollen con libertad y ninguna mujer tenga que enfrentar la violencia en soledad.