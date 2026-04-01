Alta demanda en jornada de esterilización animal en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alta demanda por servicios de esterilización animal quedó evidenciada en Frontera, luego de que en tan sólo 30 minutos se agotaran los espacios disponibles para la próxima jornada gratuita, informó la coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez.

La funcionaria detalló que, ante la rápida respuesta de la ciudadanía, se generó una lista de espera de más de 50 mascotas, lo que refleja la necesidad existente en la comunidad por este tipo de servicios, principalmente para animales en situación vulnerable.

"Estoy muy contenta y agradecida con la sociedad; en menos de media hora se acabaron los lugares. Estaremos castrando a 60 mascotas, entre perritas y gatitas, de forma gratuita. Esto nos habla de la gran necesidad que hay; la mayoría son perros rescatados o que viven en su cuadra, y del compromiso que tiene la gente", expresó.

Ibarra Vázquez indicó que los recursos obtenidos durante el evento "Dog Run", realizado anteriormente en coordinación con Fundación Milma, serán destinados a financiar esta primera etapa de esterilizaciones.

La jornada se llevará a cabo los días 6 y 7 de abril, en un horario de 8:00 de la mañana a 13:00 horas, en las instalaciones del Centro Familiar Recreativo (CEFARE), donde se contempla realizar al menos 50 procedimientos, con un promedio de 25 por día.

La campaña está dirigida principalmente a animales en situación de calle, rescatados, adoptados o comunitarios, dando prioridad a hembras, con el objetivo de controlar la sobrepoblación.

Las intervenciones estarán a cargo de médicos veterinarios que participan de manera altruista: Alonso Plascencia, Lupita Escobedo y César del Bosque, quienes, junto con sus equipos, garantizarán procedimientos seguros y atención profesional.

Las autoridades destacaron la importancia de continuar promoviendo la esterilización como una medida clave para el bienestar animal y la salud pública.