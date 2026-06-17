Padres bloquean escuela Nueva Almadén en Monclova por falta de energía

Padres de familia de la escuela Nueva Almadén, ubicada en la colonia Ramos Arizpe de Monclova, decidieron cerrar el plantel ante la falta de energía eléctrica que persiste desde hace casi cuatro meses, situación que ha afectado el desarrollo de clases.

Desde temprana hora de este lunes, alrededor de las 8:00, los inconformes bloquearon el acceso a la institución, impidiendo la entrada de alumnos y docentes, al considerar que no existen condiciones adecuadas para continuar con las actividades escolares.

Mónica Briones, madre de familia, explicó que el problema eléctrico se agravó el pasado viernes, cuando se registró un corto circuito que dañó el transformador, lo que obligó a suspender clases.

Señaló que, aunque en un inicio se planteó continuar con media jornada, los padres no estuvieron de acuerdo debido a las altas temperaturas y la falta de ventilación en las aulas, lo que representa un riesgo para los estudiantes.

El plantel cuenta con aproximadamente 112 alumnos, algunos de los cuales ya han presentado síntomas leves de golpe de calor, como mareos y sensación de desmayo.

A esta problemática se suma la presencia constante de fauna nociva, como víboras y alacranes, lo que ha generado mayor preocupación entre los padres. Incluso, el pasado viernes fue localizada una serpiente cerca de un salón de clases.

Los padres señalaron que la escuela ya no cuenta con recursos suficientes para reparar el sistema eléctrico, por lo que exigieron la intervención de las autoridades educativas para solucionar el problema a la brevedad.

Advirtieron que el plantel permanecerá cerrado hasta que se restablezca el servicio de energía eléctrica y se garanticen condiciones seguras para los estudiantes.