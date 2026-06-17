Capacitan a funcionarios en derechos humanos

Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía, la Dirección de Derechos Humanos llevó a cabo una capacitación dirigida a servidores públicos municipales, principalmente directores de cada departamento.

La titular del área, Lizeth Cavazos, informó que esta actividad surge como parte de recomendaciones de administraciones pasadas, buscando fortalecer el trato digno y respetuoso hacia la población.

Explicó que la finalidad es que los funcionarios estén mejor preparados en su desempeño, ya que diariamente atienden a ciudadanos que acuden con dudas, inquietudes o incluso inconformidades, por lo que es fundamental que conozcan y apliquen los derechos humanos en su labor.

Asimismo, destacó que durante la capacitación también se abordó la importancia del respeto hacia los servidores públicos, ya que en ocasiones son ellos quienes enfrentan situaciones de agresión o trato inapropiado por parte de algunos ciudadanos.

"Se busca sensibilizar tanto al personal como a la ciudadanía, para mantener un ambiente de respeto mutuo que permita resolver las situaciones de manera eficiente", señaló.

Cavazos indicó que, de acuerdo con la experiencia, elementos de Seguridad Pública suelen ser quienes más enfrentan este tipo de situaciones.

Finalmente, detalló que en esta capacitación participaron más de 60 funcionarios, quienes forman parte del equipo de trabajo de la administración municipal y que mostraron disposición para fortalecer sus conocimientos en materia de derechos humanos.