Minera La Encantada celebra 20 años de operaciones en Coahuila

Minera La Encantada mantiene su liderazgo en la producción de plata y tiene como prioridad la seguridad de sus trabajadores, afirmó el ingeniero José Francisco Correa Robles, gerente general y superintendente de Seguridad Industrial de la empresa.

Destacó que First Majestic cuenta con cuatro minas en México, distribuidas en diferentes estados, y señaló que la seguridad es una prioridad, debido a que los empleados representan el recurso más valioso de la compañía.

La unidad del Grupo First Majestic

Explicó que Minera La Encantada tiene más de 50 años de existencia, pero como Grupo First Majestic cumplirá 20 años, el próximo 3 de noviembre, al frente de la operación de esta unidad minera.

Con motivo del aniversario, dijo que tienen programado realizar un evento especial en las instalaciones de la unidad minera, al que en esta ocasión serán invitadas las familias de los trabajadores, con el objetivo de que conozcan las actividades que se desarrollan en el lugar.

Actualmente, la plantilla laboral está integrada por 826 trabajadores, lo que mantiene activa la mina, gracias a la producción de plata de la mina.

Importancia de la seguridad en la minería

Agregó que el equipo ha trabajado de manera adecuada y se ha generado una buena sinergia entre todos los colaboradores, con excelentes resultados.

Correa Robles destacó además que existe una buena comunicación con el gremio sindical, lo que ha permitido mantener una relación laboral estable.

Señaló que lleva un año al frente de la empresa, aunque cuenta con 13 años de trayectoria en la compañía, experiencia que calificó como motivo de trabajo y orgullo por pertenecer a Minera La Encantada.