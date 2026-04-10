Renovación sindical en Grupo (A) de minera La Encantada fortalece representación obrera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-Mediante un proceso democrático, trabajadores de la sección minera 312 de la mina La Encantada llevaron a cabo la renovación del grupo (A) del sindicato Minero.

La jornada se distinguió por la amplia participación de los agremiados, quienes refrendaron su compromiso con la vida sindical y la defensa de sus derechos laborales.

El Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional Minero en Coahuila, Javier Martínez Valadez, informó que, la nueva dirigencia local quedó conformada tras una elección transparente y ordenada.

Con ello, se busca dar continuidad a las labores de representación sindical y fortalecer la unidad entre los trabajadores de la mina.

La nueva dirigencia está encabezada por José Guillermo Matías Hernández como Secretario General Local, acompañado por César Javier Rodríguez Quintero en calidad de suplente.

En la Secretaría Local del Interior, Exterior y Actas fue designado Esteban Ernesto Robles Ibarra, con Oliver Jocksan Rodríguez Castillo como suplente.

Asimismo, en la Secretaría de Fomento Cooperativo y Acción Social asumió Francisco Hernández Pérez, acompañado por Zaida Gabriela Berumen Muñoz.

Otros cargos relevantes fueron ocupados por Cristian Muñoz Romero como Segundo Vocal de Vigilancia y Justicia, con Erick Luis Rodríguez Huerta como suplente.

En la Secretaría de Asuntos Políticos se nombró a José Mesta González, con Luis Eduardo Martínez Cortés como suplente.

Finalmente, en la Secretaría de Organización, Propaganda, Estadísticas y Educación quedó Francisco Javier Orozco Torres, con Jesús Rubén García Alonso como suplente.

Con esta renovación sindical, los trabajadores más de 250 que laboran para la mina La Encantada, buscan consolidar un liderazgo cercano a las bases, capaz de responder a las necesidades de la comunidad minera y de impulsar acciones en favor de la justicia laboral, la cooperación y el bienestar social, expresó el entrevistado.