Multas no frenan tiraderos de escombro en Nava

Nava, Coah.- Un nuevo caso de una persona sorprendida tirando escombro en la vía pública derivó en una sanción cercana a los 500 pesos, situación que ha generado molestia entre habitantes del municipio.

¿Qué opinan los vecinos sobre el problema?

Vecinos señalaron que este tipo de prácticas continúan siendo frecuentes en distintos sectores, donde la acumulación de desechos afecta la imagen urbana y representa un problema constante para la comunidad.

Acciones de la autoridad ante el problema

Indicaron que, aunque se aplican multas, no se observa una estrategia clara para erradicar el problema, ya que persisten los tiraderos clandestinos y la falta de vigilancia en zonas conflictivas.

Ante ello, ciudadanos hicieron un llamado a implementar soluciones más efectivas, como espacios adecuados para depositar escombro y campañas de concientización que realmente reduzcan esta problemática.







