Quejas por ruido de motociclistas en Frontera

FRONTERA, Coah.- Las quejas contra motociclistas que circulan con escapes modificados para generar ruido volvieron a incrementarse en Frontera, por lo que el departamento de Transporte y Vialidad prepara una estrategia de vigilancia en coordinación con otras dependencias municipales.

José Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad, informó que durante el fin de semana y este lunes recibió nuevos reportes ciudadanos, por lo que en los próximos días buscará reunirse con Seguridad Pública, Protección Civil y Ecología para definir las acciones.

Explicó que una de las medidas será utilizar el equipo disponible en el departamento para medir los decibeles que producen las motocicletas, además de revisar la documentación de las unidades y emitir recomendaciones de seguridad. Antes de poner en marcha el operativo, el funcionario presentará el programa de trabajo a la alcaldesa para obtener su autorización y comenzar las acciones a la brevedad.

Ibarra Guajardo señaló que las denuncias más recientes se concentraron en la calle Soledad, en la colonia Occidental, así como en los sectores Aviación, Huisachal y Magisterio, donde vecinos reportaron nuevamente el ruido excesivo de las motocicletas.

Indicó que la mayoría de las inconformidades están relacionadas con escapes acondicionados para aumentar el sonido de las unidades, una práctica que, afirmó, ha vuelto a generar molestias entre los habitantes. El director recordó que durante operativos anteriores también detectaron motocicletas conducidas por menores de edad, situación que representa un riesgo para su integridad.

En ese sentido, adelantó que buscarían involucrar nuevamente al área jurídica del municipio para hacer un llamado a los padres de familia y advertirles sobre los peligros de permitir que sus hijos menores conduzcan motocicletas sin las condiciones adecuadas. Añadió que la alcaldesa ha instruido a las dependencias municipales a mantenerse atentas a situaciones que afecten a la ciudadanía, entre ellas las irregularidades en talleres mecánicos y la invasión de la vía pública.