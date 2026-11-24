Tras registrarse dos suicidios en Frontera, relacionados con problemas emocionales, el director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, llamó a reforzar las estrategias de prevención y ampliar la difusión de los servicios de atención psicológica disponibles para la población.

El funcionario señaló que el suicidio es un fenómeno multifactorial que no puede atribuirse a una sola causa, por lo que su prevención requiere la participación conjunta de las autoridades, las familias y la sociedad.

Expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y reconoció el dolor que enfrentan ante estos acontecimientos. Asimismo, pidió evitar juicios o especulaciones sobre las circunstancias de cada caso, al señalar que no corresponde establecer causas sin contar con información suficiente.

Sánchez Leija indicó que el Municipio trabaja en coordinación con las estrategias de salud mental de la Jurisdicción Sanitaria y del Gobierno del Estado, además de las plataformas disponibles para solicitar orientación psicológica y atención ante una emergencia emocional.

Consideró necesario fortalecer la difusión de estas herramientas, pues, aunque existen servicios de apoyo, es importante que más personas conozcan cómo acceder a ellos y sepan dónde solicitar ayuda cuando atraviesen una situación difícil.

Añadió que la detección temprana también es fundamental, por lo que familiares, amistades y personas cercanas deben mantenerse atentos a posibles señales de alerta y buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario.

Finalmente, reiteró que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida y requiere fortalecer el acompañamiento emocional desde el entorno familiar y social, así como facilitar el acceso a los servicios de salud mental.