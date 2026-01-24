Inician festejos en honor a la Virgen de San Juan de Los Lagos en Minas de Barroterán

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.– El padre Rodrigo Santamaría Aguilar anunció el programa de actividades religiosas y culturales en honor a la Virgen de San Juan de Los Lagos, destacando el homenaje al padre Lázaro Hernández Soto, primer sacerdote de la comunidad, cuya labor pastoral cumple medio siglo de trascendencia. Este reconocimiento marcará el inicio de los festejos patronales, con el objetivo de fortalecer la fe y la identidad de los habitantes.

Como parte del tradicional novenario, este sábado se llevará a cabo la coronación de la reina de las fiestas patronales, un evento que simboliza la alegría y participación de la comunidad en las celebraciones.

Actividades destacadas en Barroterán

El domingo se realizará la esperada Gran Cabalgata en su cuarta edición, una colorida peregrinación en honor a la Virgen, a la que se ha convocado a todos los jinetes de la región. La cabalgata partirá a las 10:00 horas desde el Ejido Barroterán, donde se efectuará la bendición de sombreros, acto simbólico que marca el inicio del recorrido.

Se solicitó a los participantes portar camisa o vestimenta color celeste, en alusión al manto de la Virgen. Posteriormente, a las 12:00 horas, se celebrará la Santa Misa en la explanada parroquial, como parte central de la jornada dominical.

Misa especial con el Obispo

Cabe señalar que el 2 de febrero al mediodía, el Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, presidirá también una misa en honor a la Virgen de San Juan de Los Lagos. Durante la ceremonia se develará y bendecirá una escultura donada por la empresa Roda Dol de Múzquiz, cuyos integrantes también son fervientes devotos de la Virgen, reafirmando así el compromiso espiritual y comunitario de la región.