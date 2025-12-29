Cierre temporal de la calle Francisco I. Madero en Frontera por recarpeteo

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad cerró temporalmente la calle Francisco I. Madero, en la zona Centro de Frontera, debido al inicio de labores de recarpeteo en esta transitada arteria, exhortando a los automovilistas y transporte de personal, tener las debidas precauciones.

A pesar de encontrarse en la última etapa del año, la Dirección de Obras Públicas de Frontera mantiene activo su programa de mejora urbana, reforzando trabajos de pavimentación y recarpeteo en distintas zonas del municipio con la finalidad de cerrar el 2025 con avances visibles en la infraestructura vial, respondiendo así a las necesidades de la ciudadanía y a las instrucciones de la administración municipal.

El director de la dependencia, José Ibarra Guajardo, informó que el personal ya se encuentra realizando los ajustes necesarios en el tramo comprendido entre Cuauhtémoc y La Paz, donde una compañía contratista inició las labores de mejora vial. "Aprovecho este medio para invitar a los automovilistas y al transporte, ya que tenemos dos rutas por ahí, la Flores Borja y Occidental, para que utilicen vías alternas", señaló.

Como opciones de circulación, pidió a la ciudadanía hacer uso de la calle Progreso o Sonora, con el fin de evitar congestionamientos vehiculares en el primer cuadro de la ciudad.

Ibarra Guajardo indicó que el cierre será momentáneo mientras avanza el recarpeteo, y destacó que se mantienen en constante coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública para orientar a los conductores y minimizar afectaciones. "La intención es que los trabajos se desarrollen con seguridad y orden, y que los automovilistas puedan circular sin mayores complicaciones", puntualizó.