Crearán comités de apoyo con padres de familia para agilizar tráfico escolar

Ante el regreso de los congestionamientos viales en los alrededores de algunas escuelas, la Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera retomará la estrategia de integrar a padres de familia en comités de apoyo para agilizar el tráfico durante los horarios de entrada y salida.

José Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad, informó que anteriormente la estrategia permitió mejorar la circulación en la zona de la Escuela Vicente y la Escuela Méndez, particularmente en el cruce de 5 de Mayo y Libertad.

Explicó que en ese punto se generaban conflictos viales debido a la concentración de vehículos de padres de familia durante la entrada y salida de los estudiantes. "Vimos que nos funcionó la estrategia que montamos", señaló.

Sin embargo, tras suspender la participación de los padres de familia en las labores de apoyo vial, nuevamente comenzaron a presentarse congestionamientos en el sector.

Por ello, la dependencia buscará retomar los comités con padres de familia, con el propósito de conocer si existe interés de los propios tutores en integrarse y colaborar en el ordenamiento del tráfico.

Ibarra Guajardo consideró que la estrategia puede ser viable, principalmente porque algunos padres ya han manifestado que anteriormente se logró mejorar la circulación.

No obstante, reconoció que una parte de los propios padres de familia continúa generando conflictos viales al concentrarse en los accesos de los planteles.

El funcionario señaló que la participación de los tutores será importante para que las medidas implementadas tengan resultados y permitan reducir los congestionamientos en los horarios de mayor afluencia.