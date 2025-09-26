Castañenses de suerte: José Leopoldo Quintero gana un auto 2025 en sorteo RFS Villa

Castaños, Coahuila.– La buena fortuna volvió a sonreírle a la comunidad de Castaños. A solo dos semanas de que un joven resultara ganador de un millonario paquete de autos de lujo, ahora fue el turno de José Leopoldo Quintero Hernández, quien se llevó un Dodge Attitude GT 2025 mediante el sorteo organizado por RFS Villa de Santiago.

A través de su página oficial de Facebook, la organización celebró el triunfo con un mensaje especial: "José Quintero de Coahuila celebra en grande con su nuevo Dodge Attitude GT 2025. Sumamos una nueva historia de alegría en la comunidad. Muchas felicidades al amigo José, que disfrute este momento junto a los suyos. Edición #119 entregada, seguimos llevando emoción y buenos recuerdos a más familias".

El boleto ganador fue el número 07007. De acuerdo con la mecánica del sorteo, los participantes pueden adquirir un boleto por 10 pesos, 10 boletos por 100 pesos o 30 por 300 pesos. En esta ocasión, José Quintero invirtió únicamente 100 pesos en 10 boletos y terminó llevándose a casa un automóvil último modelo y edición limitada.

Con este resultado, RFS Villa de Santiago reafirma su popularidad en la región, donde cada edición genera expectativa y mantiene viva la esperanza de que cualquier participante pueda convertirse en el próximo ganador.