Alcalde de Monclova Inaugura Obras de Infraestructura Vial

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó este jueves obras de pavimentación en las colonias 21 de Marzo y Tierra y Libertad, con una inversión de 3.3 millones de pesos que beneficiará a cientos de familias de ambos sectores.

Los trabajos se realizaron sobre la calle 3, en el tramo que va de la calle 34 a la 36 y de la 36 hasta la 46, convirtiéndose en una vía de conectividad entre las dos colonias.

Durante el evento, el edil estuvo acompañado por vecinos del sector y funcionarios municipales, quienes atestiguaron la puesta en marcha de estas acciones que forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova" que contempla aplicar 600 millones de pesos tan solo en el 2025.

En representación de los habitantes, la vecina Yuliana Vega González expresó que esta pavimentación significa un cambio importante para la comunidad.

"Llevo años viviendo en esta colonia y sé lo que se batalla con el polvo, el lodo y la tierra. Tener estas calles pavimentadas es una mejora en nuestra calidad de vida; ahora los niños podrán caminar más seguros a la escuela, las casas estarán más limpias y tenemos tranquilidad de que se están haciendo obras reales", señaló.

Por su parte, el alcalde Villarreal Pérez destacó que estas acciones reafirman el compromiso de su administración con mejorar la infraestructura vial y brindar a las familias monclovenses espacios más seguros y dignos.