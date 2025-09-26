Lupita TikTok anuncia matrimonio con Ricardo N en medio de polémica

MONTERREY, NUEVO LEÓN – La creadora de contenido Lupita TikTok ha causado gran polémica en redes sociales tras confesar que contraerá matrimonio con Ricardo "N", el padre de su hija, la pequeña Karely, quien falleció el pasado mes de mayo. La noticia ha generado un intenso debate entre sus seguidores, debido a que Ricardo "N" se encuentra actualmente en prisión enfrentando un proceso legal por el delito equiparable a violación.

La revelación fue hecha por Lupita durante una entrevista con la periodista Elisa Beristain, a quien le confirmó con una sonrisa: "Sí, muy pronto, me voy a casar de hecho". Sin embargo, la identidad del futuro esposo fue lo que causó el revuelo, ya que el hombre fue detenido y vinculado a proceso por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres.

Ricardo ´N´ saldría de prisión

A pesar de que el hombre fue detenido por delito equiparable a violación y se le dictó prisión preventiva oficiosa, Lupita TikTok aseguró en la entrevista que Ricardo "N" está próximo a ser liberado. "Perfecto, muy bien. Ya nomas estoy esperando y pues estoy haciendo muchas oraciones", respondió la influencer al ser cuestionada sobre la inminente salida de su pareja.

El caso de Lupita TikTok y Ricardo "N" ha estado rodeado de polémica desde la hospitalización y posterior muerte de su hija Karely. Las autoridades intervinieron tras las acusaciones de que Ricardo "N" se había aprovechado de la condición de Lupita, lo que resultó en su detención.

La confesión de la tiktoker ha polarizado las redes sociales. Mientras que algunos usuarios han expresado preocupación por la vulnerabilidad de Lupita y piden protección, otros han opinado que la creadora de contenido es consciente de sus acciones. El futuro de la pareja y la situación legal de Ricardo "N" continúan siendo un tema de constante escrutinio en el ámbito de las tendencias y el showbiz digital.