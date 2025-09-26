Estudiantes del CBTa 210 celebran el Día Nacional del Maíz con actividades gastronómicas

ZARAGOZA, COAH. – Con motivo del Día Nacional del Maíz, estudiantes del CBTa 210 realizaron diversas actividades para resaltar la importancia de este grano en la alimentación y la cultura de México.

Durante la jornada, los alumnos participaron en un concurso gastronómico, elaborando platillos tradicionales a base de maíz, donde demostraron creatividad y conocimiento sobre los múltiples usos de este producto ancestral.

Los jóvenes aprovecharon la celebración para reflexionar sobre el papel fundamental del maíz en la dieta diaria y en la vida cultural del país, destacando su valor como alimento cultivado por pueblos originarios durante más de siete mil años.

La actividad también sirvió para fomentar la valoración de los recursos locales y reforzar la identidad cultural entre la comunidad estudiantil.

Al concluir el evento, los participantes compartieron sus platillos y experiencias, disfrutando de un ambiente de aprendizaje y convivencia.

Los organizadores del CBTa 210 resaltaron la participación activa de los estudiantes y la importancia de mantener vivas las tradiciones vinculadas al maíz, como símbolo de historia, cultura y orgullo regional.