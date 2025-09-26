Catean casa en Nava y detienen a pareja; intentaron tirar droga al inodoro

NAVA, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Municipal, realizaron un operativo en un domicilio de la calle 15 de Mayo, en la colonia Magisterio de Nava, que derivó en el aseguramiento de varias dosis de metanfetaminas, conocidas como cristal, además de mariguana.

Durante el cateo fueron detenidos Pedro Antonio "N", alias El Profe, y Victoria "N", alias La Vicky, quienes intentaron deshacerse de la droga arrojándola al inodoro para evitar ser capturados.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, informó que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en un plazo de 48 horas.

El inmueble fue asegurado y las investigaciones continúan para determinar la extensión de las operaciones de narcomenudeo vinculadas al caso.