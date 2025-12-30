Despedirán el año 2025 con Múltiples misas en iglesias

NUEVA ROSITA, COAH.- A unas horas de concluir el año 2025, la parroquia Guadalupe de esta ciudad ha anunciado una serie de celebraciones eucarísticas para el miércoles 31 de diciembre.

El padre José Luis Hernández Bermea informó que se llevarán a cabo misas en distintos puntos de la comunidad, con el objetivo de brindar a los fieles la oportunidad de agradecer por el año que termina y encomendar el nuevo ciclo que inicia.

Detalles de las misas

El programa litúrgico comenzará a las 10:00 de la mañana en la comunidad de Rancho Nuevo, seguido por una misa a las 11:00 horas en el Ejido Santa María.

Por la tarde, las celebraciones continuarán a las 15:00 horas en la capilla de la Inmaculada, a las 16:00 en San Juan, a las 18:30 en Santa Tere, a las 19:30 en el refugio de la Colonia Maseca, y culminarán a las 21:00 horas en la sede parroquial.

"Variamos un poquito los horarios para que todos podamos reunirnos en familia, disfrutar de estas últimas horas del año y dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas", expresó el sacerdote.

Reflexiones sobre el año

Añadió que, este es un momento propicio para hacer un balance del año, reconocer los retos superados y agradecer por los logros alcanzados.

El padre Hernández Bermea destacó la importancia de cerrar el año en comunión con Dios, participando en la eucaristía como fuente de gracia, amor y misericordia.

"A veces llegamos al final del año un poco desapacibles por tantas situaciones difíciles, y necesitamos hidratarnos espiritualmente. La misa es ese espacio para recargarnos y prepararnos para lo que viene", señaló.

Finalmente, el sacerdote informó que el 1 de enero de 2026 también se celebrarán misas en la parroquia a las 14:30 y 19:00 horas. Además, invitó a la comunidad a participar en la rifa de un asador, cuya dinámica sigue vigente para quienes deseen adquirir boletos y apoyar a la parroquia en sus actividades del nuevo año.