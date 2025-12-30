Miembro de los Topos agrede a perro

Un caso de crueldad animal fue denunciado por la señora Roxana Carmona en el fraccionamiento San Antonio, luego de que un sujeto identificado como "Fredy", miembro de los conocidos "Topos" de la colonia Sarabia, agrediera con extrema violencia a un perro que se encontraba dentro de su vivienda. El hecho, ocurrido alrededor del mediodía del martes, quedó registrado en video por una cámara de seguridad.

El can de nombre "Oso" se encontraba amarrado en el interior del domicilio cuando el agresor introdujo el brazo por el cerco de mediana altura, tomó la cadena y comenzó a ahorcarlo, al mismo tiempo que le propinaba fuertes patadas sin motivo alguno. Las imágenes, calificadas como grotescas por el nivel de violencia, han causado indignación entre los vecinos y defensores de animales.

¿Cómo ocurrió la agresión?

La agresión se detuvo únicamente cuando la puerta de la vivienda se abrió y los propietarios enfrentaron al sujeto, quien huyó del lugar tras los reclamos. Afortunadamente, "Oso" recibió atención veterinaria y se encuentra estable, aunque el ataque dejó huellas físicas y emocionales en el animal y su familia.

Reacciones de la comunidad

Vecinos de la colonia San Antonio señalaron que este tipo de hechos no deben quedar impunes, pues representan un riesgo tanto para los animales como para la seguridad de las familias. Además, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en el sector y garantizar que situaciones de violencia como esta no se repitan.

Finalmente, la señora Carmona confirmó que presentará una denuncia formal ante la autoridad correspondiente para que se investigue y se castigue al responsable. "No podemos permitir que alguien actúe con tanta crueldad y quede libre de consecuencias", expresó, reflejando el sentir de la comunidad que exige justicia para "Oso" y mayor protección para los animales en Sabinas.