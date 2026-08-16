Entrega de semilla de avena forrajera a productores en Ocampo

Ocampo, Coah.– Como parte de las acciones para fortalecer al sector agropecuario y respaldar a las familias que dependen de la actividad primaria, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Coahuila realizó la entrega de semilla de avena forrajera a productores del municipio de Ocampo.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, acompañó al secretario de Desarrollo Rural, José María "Chuma" Montemayor, y a la alcaldesa Adriana Valdez en la entrega oficial de los apoyos a campesinos y productores de la región desértica.

Durante el evento estuvieron presentes comisariados ejidales de Ocampo, quienes agradecieron el respaldo de las autoridades estatales y municipales para atender las necesidades del campo mediante la distribución de semilla de avena forrajera, insumo fundamental para la producción de alimento destinado al ganado.

Las autoridades destacaron que este programa representa un apoyo directo muy significativo para los productores, al contribuir en la actividad agropecuaria y brindar mejores incentivos para continuar trabajando la tierra y mantener la productividad del sector.

"De la mano de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos impulsando programas que llegan directamente a nuestra gente y fortalecen al campo de Coahuila, para que el desarrollo del sector primario sea cada vez más efectivo", señaló Sergio Sisbeles Alvarado.

Asimismo, se informó que el Programa de Semilla de Avena Forrajera 2026 es resultado de una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y los propios beneficiarios, lo que ha permitido ampliar el alcance de este importante apoyo a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Por su parte, las autoridades coincidieron en que este beneficio no solo contribuye a garantizar alimento para el ganado, sino que también fortalece la economía de las familias que viven del campo y preservan una de las actividades productivas más importantes de Coahuila.

Entre los invitados asistieron el Ing. José Abelardo Romo Torres, director de Asuntos Agrarios de la SDR; la Sra. Brenda González Guía y César Uriel Sanmiguel, con los colaboradores del Programa Mejora de Ocampo, así como el Ing. Luis Ugarte Lomas, coordinador de SDR en el Desierto.