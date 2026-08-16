Azucena N permanecerá en prisión preventiva

SALTILLO, COAH.- Azucena "N" fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, por su presunta responsabilidad en la muerte de Johojan Jared Abrajan Carreón, de 21 años.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 1500/2026, la jueza de Control, Dorian Martínez, determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público eran suficientes para sujetar a proceso a la imputada.

La mujer permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos el pasado 8 de agosto en la colonia Universidad Pueblo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el proceso, Johojan Jared se encontraba con Azucena en un domicilio de la calle Sergio García Cabral cuando se registró una discusión.

El joven resultó lesionado con un arma blanca y salió del inmueble para pedir auxilio a vecinos. Posteriormente fue trasladado para recibir atención médica, pero murió debido a la gravedad de la lesión.

Durante la audiencia, la defensa de Azucena argumentó que existía un contexto previo de violencia y planteó que la agresión pudo haber ocurrido en legítima defensa. Ese argumento será analizado durante el procedimiento judicial, conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos al expediente.

La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad. Azucena "N" mantiene sus derechos procesales mientras continúa el procedimiento.

La jueza estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía y la defensa podrán recabar y presentar mayores elementos de prueba relacionados con el homicidio.