Rodeo Saltillo 2026: Blas Flores destaca su importancia

Saltillo, Coah. - El Rodeo Saltillo 2026 se prepara para convertirse nuevamente en uno de los principales eventos de Coahuila, al combinar deporte, tradición vaquera, gastronomía, cultura y espectáculos para toda la familia.

Durante el lanzamiento oficial, Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, destacó que el evento se ha consolidado como un referente nacional y como un importante motor para la actividad turística y económica de la entidad.

La edición de este año tendrá una nueva sede: Expo Coahuila, recinto que será inaugurado precisamente con el Rodeo Saltillo y que fue rehabilitado y renovado para albergar grandes eventos.

Entre las actividades principales se encuentra la Convención Nacional Ganadera, que por primera ocasión tendrá como sede Saltillo y reunirá a alrededor de mil 200 líderes del sector pecuario, representantes de más de 800 mil ganaderos del país.

También se realizará la Expo Gan Coahuila 2026, con más de 130 cabezas de ganado de diferentes razas provenientes de más de 20 ganaderías del estado, además de actividades de juzgamiento y una gran subasta.

Por segunda ocasión, Saltillo recibirá la Exposición Nacional Angus 2026, que contará con más de 150 ejemplares de alta genética, procedentes de más de 20 ganaderías y con la participación de más de 150 criadores.

La gastronomía será otro de los atractivos principales mediante la zona Smoke & Grill, donde se realizará la Champion del Grill, con competencias de Ribeye Steak, BBQ Pork Ribs y Cabrito Free Style, además de una bolsa de 200 mil pesos en premios.

Para las familias regresará Pequeño Oeste, espacio dirigido a niñas y niños que contará con granja didáctica, paseo en pony, talleres, actividades creativas, personajes animados y ambientación vaquera.

En la Arena Ocho Segundos se desarrollarán las competencias de rodeo. El jueves y viernes se realizará el Open Rodeo, con acceso gratuito, mientras que el sábado se llevará a cabo el Super Bowl con la participación de destacados jinetes y monta de toros. El domingo se celebrará el Rodeo de las Estrellas, con las finales de las siete disciplinas oficiales.

El Teatro del Pueblo también ofrecerá una cartelera de artistas nacionales e internacionales durante los cuatro días, con géneros como banda, norteño, regional mexicano y country.

El Rodeo Saltillo 2026 se realizará del 15 al 18 de octubre en Expo Coahuila. La venta de boletos comenzará el 17 de agosto a las 12:00 horas, a través de la plataforma oficial del evento, JR Ticket y las tiendas JR.

Flores destacó que el objetivo es proyectar las tradiciones y la cultura vaquera de Coahuila, además de generar una importante derrama económica y atraer visitantes de otras entidades y del extranjero.