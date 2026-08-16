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Coahuila

Dos jóvenes prensados tras choque en Saltillo

Bomberos y rescatistas trabajaron durante varios minutos para liberar a los jóvenes atrapados en el Jetta.

Por Marco Juarez - 16 agosto, 2026 - 08:11 a.m.
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      SALTILLO, Coah. Dos jóvenes quedaron prensados tras un fuerte choque entre un Volkswagen Jetta y una Chevrolet Tracker, ocurrido durante la madrugada en el cruce de la calzada Antonio Narro y el bulevar Enrique Martínez y Martínez.

      De acuerdo con testigos, el conductor del Jetta presuntamente se pasó la luz roja del semáforo y se impactó contra la Tracker, que circulaba con el paso a su favor.

      Por la fuerza del impacto, el Jetta salió proyectado y terminó sobre la explanada de una gasolinera. César Adrián, de 21 años, y su copiloto quedaron atrapados dentro de la unidad.

      Bomberos y rescatistas realizaron durante varios minutos maniobras para liberarlos. Ambos fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

      El conductor de la Chevrolet resultó ileso, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital para valoración médica.

      El caso quedó en manos del Ministerio Público de Asuntos Viales, que realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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