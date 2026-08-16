María de los Ángeles Zúñiga es elegida Reina Saltillo 2026

Saltillo, Coah. - María de los Ángeles Zúñiga Escobedo, representante del DIF Saltillo, fue elegida como Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026, en una ceremonia a la que asistieron el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

Díaz González comentó que en el DIF Municipal, que preside de forma honoraria Luly López Naranjo, se realiza un trabajo humano y cercano para apoyar a las personas adultas mayores.

Entre los programas enlistó el Centro Intergeneracional, el Centro Recreativo de los Grandes, las Jornadas con Amor en los asilos, los Juegos Municipales Deportivos y Culturales, los Apoyos Económicos y Amor en Movimiento, por mencionar algunos.

"Hoy es un día especial para reconocer y celebrar a nuestros adultos mayores, quienes representan la experiencia y el corazón de nuestra comunidad. Sus historias, conocimientos y años de vida son parte importante de lo que hoy somos", afirmó el alcalde.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, agradeció al alcalde Javier Díaz González por impulsar los diferentes programas y acciones que se encaminan a brindar una mejor calidad de vida a las personas adultas mayores.

"En el DIF reconocemos su trayectoria porque cada una de ustedes representa una historia de vida. En el DIF vamos a seguir trabajando para que tengan más y mejores espacios para convivir, aprender y seguir disfrutando de la vida", compartió López Naranjo.

Por su parte, en representación de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, Ivonne Espinoza Torres, coordinadora de Programas Sociales de este organismo, reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para apoyar a quienes más lo necesitan.

"Para nosotros ustedes, las personas adultas mayores, representan la fuerza, el trabajo, la experiencia y mucho amor, por eso permanentemente les ofrecemos diversos programas para que tengan una mejor calidad de vida", señaló Espinoza Torres.

La ahora Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026, María de los Ángeles Zúñiga Escobedo, fue electa al azar entre las ocho candidatas, mientras que María del Consuelo de la Cruz Rodríguez dejó la distinción como Reina Saltillo 2025.

En el evento también estuvieron el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; el director de Desarrollo Social del municipio, Ernesto Siller Torres; representantes de las diferentes organizaciones e instituciones de apoyo a las personas adultas mayores, así como familiares y amigos de las candidatas.