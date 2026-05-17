Liberan a Joseline N tras accidente ferroviario en Saltillo

La Fiscalía de Coahuila informó que la mujer involucrada en el accidente ferroviario donde murió una menor fue puesta en libertad para garantizar el cuidado de sus otras dos hijas.

La Fiscalía General del Estado informó que Joseline N, mujer de origen guatemalteco involucrada en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 13 de mayo al norte de Saltillo, fue puesta en libertad la noche del pasado viernes, priorizando el interés superior de sus hijas de 11 y 1 año.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El caso ocurrió cuando la mujer acudió a una escuela primaria ubicada entre las calles Vito Alessio Robles y prolongación Martínez Enríquez para recoger a su hija de 11 años.

De acuerdo con las investigaciones, Joseline N intentó cruzar las vías del tren sin percatarse de la cercanía de la locomotora. Durante la maniobra, la carreola donde trasladaba a la menor de 3 años quedó atorada y la niña salió proyectada.

Tras el accidente, un automovilista trasladó a la menor a la Clínica 2 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Acciones de la autoridad

Aunque inicialmente se habló de la posibilidad de judicializar el caso por una presunta omisión de cuidados, la Fiscalía señaló que era complicado proceder de esa manera debido a la situación familiar y a la necesidad de garantizar el cuidado de las otras dos menores, por lo que se determinó no judicializar el caso y dejar a la mujer en libertad para hacerse cargo de sus hijas.

Las autoridades indicaron que la familia continuará recibiendo atención integral a través de instancias de atención a víctimas y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).