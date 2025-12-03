Buscan a presunto cazador furtivo en la región de los Cinco Manantiales

NAVA, COAH.– Un sujeto es buscado en la región de los Cinco Manantiales por su presunta participación en actos de cacería furtiva y daños a propiedades privadas, luego de que habitantes reportaran que ingresaba a diversos ranchos para cazar cerdos salvajes con apoyo de perros.

De acuerdo con los señalamientos ciudadanos, las jaurías utilizadas habrían atacado incluso a ganado, generando riesgo de infecciones y posibles pérdidas económicas para los productores. Los afectados indicaron que el individuo no se lleva a los animales cazados, sino que los decapita y abandona en los predios, lo que ha causado molestia entre la comunidad.

Acciones legales contra la cacería furtiva

Se informó que en los próximos días se presentarán denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, mientras un equipo jurídico analiza los posibles delitos involucrados, entre ellos daños a la propiedad, abigeato y maltrato animal.

Impacto en la comunidad por cacería ilegal

La comunidad fue convocada a colaborar para identificar al conductor de una camioneta presuntamente relacionada con los hechos. Quienes cuenten con información pueden comunicarse al WhatsApp 878 154 0005, enviar mensaje por inbox o llamar al 911.