Fallece menor en Nueva Rosita: se investiga relación con rickettsia

Determinarán si deceso de menor ingresada al IMSS de Nueva Rosita se relaciona con rickettsia

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 en la Región Carbonífera, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que, tras el lamentable fallecimiento de una menor de edad ocurrido en la Clínica 24 del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nueva Rosita, se ha dado inicio al procedimiento correspondiente para determinar las causas precisas del deceso.

El Dr. Jiménez Villarreal destacó que es el Departamento de Epidemiología del IMSS quien actualmente lleva a cabo los análisis y estudios especializados para confirmar si la causa se relaciona con Rickettsiosis o si obedece a otro padecimiento. Subrayó que este proceso debe seguirse con total rigor técnico y responsabilidad institucional.

Asimismo, hizo un respetuoso llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a manejar la información con prudencia, sensibilidad y consideración, anteponiendo el respeto absoluto hacia la memoria de la menor y hacia su familia.

De igual forma, reiteró que la Jurisdicción Sanitaria No. 3 mantiene de manera permanente las acciones de prevención en la región, entre ellas:

- Campañas de vacunación antirrábica para perros y gatos.

- Orientación a la población sobre medidas de prevención y pasos a seguir ante una posible picadura de garrapata.

- Actividades de promoción de la salud y control de vectores, especialmente en zonas donde pudiera existir riesgo.

El Dr. Carlos Jiménez Villarreal reafirmó el compromiso de la Secretaría de Salud de Coahuila de trabajar de manera coordinada con todas las instituciones del sector salud, garantizando transparencia en la información y reforzando las acciones preventivas para proteger a las familias de la Región Carbonífera.