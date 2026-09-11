DIF Municipal San Buenaventura promueve salud mental en jóvenes

San Buenaventura, Coah.– En el marco de las actividades realizadas durante el mes de septiembre y con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado el 10 de septiembre, el DIF Municipal de San Buenaventura, la Instancia Municipal de la Mujer y el Centro LIBRE para las Mujeres unieron esfuerzos para acercar a adolescentes y jóvenes un mensaje fundamental: la importancia de reconocer, expresar y atender oportunamente las emociones.

Como parte de esta campaña de sensibilización y prevención, profesionales del área de Psicología impartieron pláticas informativas en diversas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Secundaria Andrés S. Viesca, el EMSaD "Francisco L. Urquizo" de San Antonio de la Cascada, la Telesecundaria "Jesús Carranza" de la misma comunidad, así como CEUC, CBTA 209 y CECyTEC "Francisco Coss".

El objetivo de estas acciones fue brindar a las y los estudiantes herramientas que les permitan identificar señales de alerta, fortalecer sus redes de apoyo, desarrollar habilidades para el manejo de emociones y conocer los recursos disponibles para solicitar ayuda cuando sea necesario.

Durante cada encuentro se abordaron temas relacionados con la salud mental, los desafíos emocionales que pueden enfrentar las y los jóvenes, así como la importancia de la escucha, la empatía y el acompañamiento. Asimismo, se promovió la reflexión sobre factores como el estrés, la ansiedad, las pérdidas, los cambios personales y otras situaciones que pueden afectar el bienestar emocional.

Las instituciones participantes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando espacios de diálogo y orientación que contribuyan a la prevención y al fortalecimiento de una cultura de cuidado, respeto y apoyo mutuo entre la comunidad estudiantil.