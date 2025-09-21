Jóvenes gravemente heridos tras impacto en Valle de Los Pinos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La madrugada de este domingo, un fuerte accidente en motocicleta dejó a dos jóvenes gravemente heridos en la carretera Los Pinos, a la altura de la entrada a la colonia Valle de Los Pinos.

El vehículo era conducido por un joven de 18 años, quien viajaba acompañado de una joven de 19. De acuerdo con las autoridades, ninguno portaba casco de seguridad, lo que complicó las lesiones sufridas.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención inmediata y trasladar a los heridos: el conductor fue ingresado al Hospital General de Saltillo, mientras que la acompañante fue llevada a la Clínica 2 del IMSS.

Testigos aseguraron que la pareja salía de un convivio y presuntamente se encontraba en estado inconveniente. Además, se presume que el exceso de velocidad fue determinante en el percance.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a reforzar las medidas de seguridad vial y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que este tipo de incidentes se presentan con frecuencia en la región.