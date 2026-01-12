Accidente en la 30 deja a nigropitenses lesionados

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un viaje familiar terminó en angustia y sirenas la tarde del domingo, cuando un automóvil Nissan Versa salió violentamente de la cinta asfáltica sobre la carretera federal número 30, a la altura del paraje conocido como El Peñón, dejando como saldo a un matrimonio lesionado.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, en el que viajaban Juan Carlos Montalvo, de 34 años de edad, y su esposa Saira Lizeth Rodríguez Carrillo, de 32 años, ambos originarios de Piedras Negras, se desplazaba con dirección a su domicilio tras haber salido de la ciudad de Torreón. Por razones que aún son investigadas, el conductor perdió el control del volante, provocando que el auto saliera el camino y terminara con serios daños.

El estruendo del impacto rompió la calma del tramo carretero y alertó a otros automovilistas, quienes solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Minutos después, elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, encontrando a la pareja con visibles lesiones y atrapados en el vehículo.

Los socorristas realizaron maniobras de auxilio y brindaron atención pre hospitalaria en el sitio, siendo Saira Lizeth Rodríguez Carrillo quien presentó mayores lesiones derivadas del fuerte impacto.

Debido a su estado de salud, ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital para su valoración y atención médica especializada.

Autoridades se encargaron de establecer el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el Nissan a un corralón.