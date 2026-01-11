DIF Coahuila se prepara para atender a la población vulnerable ante el frío

Con la llegada del frente frío número 27 y el pronóstico de un marcado descenso de temperaturas, el DIF Coahuila mantendrá una estrecha coordinación con los municipios para atender a la población en condiciones vulnerables, informó el coordinador regional del organismo.

Diego Siller, informó que desde el pasado mes de diciembre, el DIF Coahuila trabaja de manera preventiva en la habilitación de espacios y los centros de atención en todos los municipios, a fin de estar preparados ante las bajas temperaturas. "Se pronostica un descenso de temperatura con este frente frío, nosotros como DIF ya tenemos listos, en todos los municipios, los lugares y centros para poder atender a nuestra gente".

Mencionó que si bien en algunas zonas urbanas el impacto de las bajas temperaturas podría ser menor, existen comunidades del desierto y de la región Centro-Desierto como Ocampo, Candela y otras localidades, donde el frío suele ser más intenso, por lo que los albergues ya se encuentran habilitados en diferentes puntos.

El funcionario estatal mencionó que en caso de requerir apoyo o traslado a un albergue, la ciudadanía puede activar el protocolo habitual llamando al 911, desde donde se canaliza la atención correspondiente. "Ya estamos listos para recibir a quien lo necesite e invitamos a la ciudadanía a no tomar a la ligera este descenso de temperatura, por lo que si conocen a alguien que requiera apoyo, es importante que lo reporten a tiempo, antes de que sea tarde".

Así mismo señaló que se mantiene el seguimiento en la entrega de apoyos alimentarios, principalmente para adultos mayores, así como la operación de comedores comunitarios, que ya se encuentran activos.

Añadió que los grupos vulnerables cuentan con un monitoreo constante y que, en caso de requerir apoyos adicionales, pueden solicitarlos a través de los canales del DIF.