Carlos Villarreal anuncia inscripción para el Servicio Militar en Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal Pérez, informó a las y los jóvenes en edad militar, clase 2008 y remisos, que ya se encuentra abierto el periodo de inscripción para realizar el trámite de la precartilla del Servicio Militar Nacional, conforme a las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Las autoridades municipales destacaron que este trámite constituye un deber cívico fundamental, por lo que se exhorta a los jóvenes a cumplir en tiempo y forma dentro del plazo establecido.

La recepción de documentos se realizará del 12 de enero al 15 de octubre de 2026, en la Oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada a un costado del Auditorio Municipal "Milo Martínez". El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. Para llevar a cabo el trámite, los interesados deberán presentar la siguiente documentación: original y copia del acta de nacimiento; original y copia del último certificado de estudios o constancia vigente en caso de encontrarse estudiando; original y copia de la CURP en copia amplificada; original y copia del comprobante de domicilio, así como cuatro fotografías tamaño cartilla en blanco y negro.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de facilitar y acercar los trámites a la ciudadanía, invitando a las y los jóvenes de Monclova a cumplir con esta obligación que contribuye al fortalecimiento de los valores cívicos y la responsabilidad social.