Familia de Liah Fernanda solicita apoyo en oraciones por su salud en Frontera

El estado de salud de la pequeña Liah Fernanda, la pequeña de 9 años que fue atropellada el pasado 2 de enero en la colonia La Aviación, continúa delicado, por lo que sus padres piden a la comunidad que mantengan las oraciones por su recuperación.

A más de una semana de que se registró el accidente en el municipio de Frontera, el estado de salud de Liah Fernanda continúa delicado, en donde médicos esperan una recuperación al tratamiento.

La menor permanece bajo estricta observación médica y en coma inducido, como parte del procedimiento para ayudar a desinflamar el cerebro, mientras los especialistas monitorean de manera constante su evolución, la cual sigue siendo reservada.

Ante el difícil panorama, sus padres solicitaron a través de las redes sociales el apoyo de la comunidad para alzar sus oraciones por la recuperación de la pequeña, fue su padre, Azael Lucio Rodríguez, quien compartió un emotivo mensaje en el que pidió a Dios por la salud de su hija, expresando su fe y esperanza en medio de este momento crítico.

En la publicación, el padre elevó una oración en la que pidió que Liah Fernanda sea sanada en cuerpo y alma, además de encomendarla a San Judas Tadeo como intercesor, confiando en que la fe y la misericordia divina la acompañen durante su recuperación.

El mensaje generó una amplia respuesta de solidaridad por parte de la ciudadanía, que se unió en cadenas de oración y mensajes de aliento para la familia, quienes agradecieron las muestras de apoyo y reiteraron el llamado a no dejar de orar por la salud de la pequeña.