Marco Ramón urge acelerar inversiones en Monclova para recuperar empleos

Empresarios de la región Centro de Coahuila señalaron la necesidad de que se acelere la llegada de nuevas inversiones, al advertir que la recuperación económica tras la crisis de Altos Hornos de México avanza de manera lenta y aún no logra compensar la pérdida de miles de empleos.

Durante esta semana se dio la vista de un grupo de inversionistas asiáticos interesados en instalarse en Monclova, lo que genera expectativas de una recuperación económica de la región para este 2026.

Estos anuncios generan confianza en el sector empresarial; sin embargo, el ex presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Marco Ramón, señaló que es necesario que se concreten las inversiones. Mencionó que el tema de AHMSA continúa afectando ante la disminución de la derrama económica, así como de la falta de oportunidades laborales, que a pesar de que se han ido recuperando, no han sido suficientes.

"Estamos sufriendo las consecuencias de esa falta de empleo de Altos Hornos de México, poco a poco se han ido recuperando, pero va muy lento, por lo que necesitamos que haya más empresas que den trabajo a toda esa gente que se quedó sin empleo y que la inyección de recursos económicos a la región Centro sea más fuerte".

Existe expectativa de que el 2026 sea un mejor año en tema económico tras el anuncio de la llegada nuevas inversiones; sin embargo, recalcó que es necesario que se aceleren los procesos y otorguen mayores incentivos. "Necesitamos que las autoridades aceleren esos trabajos, ese tipo de incentivos que les están dando a los inversionistas, para que se decidan y se vengan ya a la región Centro", indicó.

Marco Ramón mencionó que actualmente están trabajando de manera coordinada con la Unión de Organismos Empresariales y las distintas cámaras empresariales para consolidar a la región Centro como un polo natural de inversión, al contar con ubicación estratégica, infraestructura y servicios.

Sobre el interés de nuevas empresas, comentó que en lo que va del año no se ha informado de visitas formales a las oficinas de los organismos empresariales, aunque aseguró que se mantienen atentos ante cualquier anuncio. "El 2026 ha iniciado muy tranquilo. Esperemos que no sea muy largo el proceso de espera de nuevas inversiones, porque urgen, de lo contrario, los negocios estamos establecidos vamos a tener problemas serios para mantener nuestra plantilla laboral, que es lo más importante para nosotros", indicó.