En Villa de Palaú Flamazo por fuga de gas deja un lesionado en el barrio La Rampa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una fuga de gas provocó un flamazo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Ramos Arizpe y Emiliano Zapata, en el barrio La Rampa, generando la movilización de cuerpos de emergencia durante la tarde de este martes.

El incidente se originó en un tanque de gas que comenzó a arder repentinamente.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y confirmaron que la zona afectada correspondía a donde se encontraba el regulador y la válvula del cilindro, los cuales se encontraban en llamas.

De inmediato iniciaron maniobras para enfriar el tanque e intentar cerrar la válvula, aunque esto no fue posible debido a que había quedado dañada por el calor.

Ante la imposibilidad de cerrar el paso del gas, los rescatistas realizaron un trasiego para vaciar el contenido restante del cilindro y así evitar un riesgo mayor.

Las labores se extendieron varios minutos hasta asegurar completamente el área y eliminar cualquier posibilidad de una nueva ignición.

La propietaria del domicilio explicó que el accidente ocurrió cuando su esposo intentó cambiar el tanque de gas, pero por error aflojó la línea de alimentación del cilindro que aún contenía combustible.

Esto generó la fuga que, al estar muy cerca del boiler encendido, provocó el flamazo.

Durante el incidente, Juan N., de 75 años, resultó con quemaduras en el rostro.

Sus familiares lo trasladaron por medios propios a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al manipular tanques de gas y solicitar apoyo profesional cuando sea necesario.