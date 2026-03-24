FUNCIÓN DE BOX AMATEUR REUNIRÁ A ESTUDIANTES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La comunidad estudiantil de la Región Carbonífera se prepara para vivir una jornada deportiva llena de energía y talento con la Función de Box Amateur, que se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo de 2026 en la explanada del CECYTEC Villa de Agujita. El evento iniciará a las 8:00 de la mañana y promete ser un espacio de convivencia, disciplina y esfuerzo, con entrada totalmente gratuita para el público.

La Función de Box Amateur se llevará a cabo el 25 de marzo en la explanada del CECYTEC Agujita, comenzando a las 8:00 a.m.

La función contará con la participación de seis instituciones educativas: CECYTEC Agujita, CECYTEC Sabinas, CECYTEC Barroterán, EMSAD Nueva Rosita, CECYTEC San Juan de Sabinas y CECYTEC Paláu. Los jóvenes pugilistas se enfrentarán en un total de diez peleas de exhibición, diseñadas para mostrar el nivel de preparación y compromiso que han alcanzado en sus entrenamientos.

Seis instituciones educativas participarán en el evento, con un total de diez peleas de exhibición programadas.

El director del CECYTEC Villa de Agujita, Mario Gutiérrez Martínez, destacó la importancia de este tipo de actividades para la formación integral de los estudiantes. "El boxeo es una disciplina que fomenta la perseverancia, el respeto y la superación personal. Queremos que nuestros jóvenes encuentren en el deporte una herramienta para crecer en todos los aspectos de su vida", expresó.

Mario Gutiérrez Martínez enfatiza la importancia del boxeo en la formación integral de los estudiantes.

Además de ser un espectáculo deportivo, la función busca fortalecer la identidad comunitaria y el orgullo estudiantil. La explanada del plantel, ubicada en el Libramiento Cuauhtémoc S/N frente al Tecnológico de la Región Carbonífera, será el escenario donde familias, amigos y vecinos podrán reunirse para apoyar a los talentos locales.

Gutiérrez Martínez subrayó que la entrada gratuita responde al compromiso del CECYTEC con la inclusión y la participación ciudadana. "Queremos que toda la comunidad tenga acceso a este evento, que se convierta en una fiesta deportiva y en un espacio de unión para Agujita y la región", puntualizó.