CBTIS 20 en Sabinas celebra el Día Mundial del Agua con Simas

SABINAS, COAH.- El CBTIS 20, se celebró el Día Mundial del Agua, una fecha que busca concientizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de este recurso vital. Bajo el lema "Donde fluye el agua, fluye la igualdad", el plantel se suma a la iniciativa global con actividades que promueven el cuidado y uso responsable del agua, fortaleciendo así el compromiso institucional con el medio ambiente y la sociedad.

El CBTIS 20 se une a la celebración del Día Mundial del Agua con actividades educativas.

La experiencia previa del 9 y 10 de marzo marcó un precedente significativo. Durante esos días, el CBTIS 20 recibió la conferencia impartida por Simas Región Carbonífera, donde se abordaron los retos que enfrenta la región en torno al abastecimiento y conservación del agua. Los estudiantes participaron activamente, mostrando interés en comprender cómo sus acciones cotidianas pueden contribuir a la preservación de este recurso.

Simas Región Carbonífera comparte retos sobre el abastecimiento de agua en la región.

La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, dirigida por el Ing. Luis Lauro Villarreal, envió un mensaje claro y contundente a través de estas conferencias: el agua no es un recurso infinito y requiere del compromiso de todos para garantizar su disponibilidad en el futuro. La institución subrayó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar hábitos y generar conciencia colectiva.

Estudiantes del CBTIS 20 se comprometen a optimizar el uso del agua en su entorno.

El director del plantel, Eduardo Robles Mesta, expresó su agradecimiento al personal de Simas por la capacitación brindada. Destacó que los estudiantes no solo adquirieron conocimientos técnicos, sino también un sentido de responsabilidad social, comprometiéndose a realizar acciones permanentes que optimicen el uso del agua dentro y fuera del plantel.

La celebración del Día Mundial del Agua en el CBTIS 20 representa un paso firme hacia la construcción de una cultura ambiental entre los jóvenes. Con actividades educativas, reflexivas y participativas, se busca que cada estudiante se convierta en agente de cambio, capaz de replicar en su entorno familiar y comunitario las prácticas aprendidas.