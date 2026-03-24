CONFIRMAN TORNEO DE PELEAS DE GALLOS EN SABINAS

SABINAS, COAH.- En la ciudad de Sabinas, la reciente confirmación de un torneo de peleas de gallos ha generado atención, luego de que el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren informara sobre la realización de este evento en el municipio los días 11 y 12 de abril en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local. La actividad, arraigada en tradiciones populares, vuelve a colocar sobre la mesa el tema de su regulación y legalidad en el estado de Coahuila.

Detalles confirmados

De acuerdo con el marco jurídico vigente, las peleas de gallos no están completamente prohibidas en la entidad, pero sí se encuentran estrictamente condicionadas. La Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece en sus artículos 10 y 20 la prohibición general de peleas entre animales; sin embargo, contempla una excepción específica para las peleas de gallos, siempre y cuando estas se apeguen a la legislación federal aplicable.

Reacciones de la comunidad

En ese sentido, la realización de un torneo de este tipo requiere necesariamente cumplir con lo dispuesto por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual regula los espectáculos que implican apuestas. Bajo esta normativa, los organizadores deben contar con un permiso expedido por la Secretaría de Gobernación, además de registrar el evento, establecer controles sobre las apuestas y permitir la supervisión de autoridades federales.

Aunque existe una ventana legal para este tipo de eventos, se sabe que se han llegado a realizar de manera clandestina. La falta de permisos, la realización en espacios no autorizados o la presencia de apuestas informales son factores que pueden derivar en sanciones administrativas e incluso penales.

El anuncio del torneo en Sabinas ha generado diversas reacciones entre la ciudadanía. Mientras algunos sectores lo consideran una tradición cultural y una fuente de derrama económica, otros cuestionan su impacto en el bienestar animal y exigen mayor claridad sobre la legalidad del evento y la existencia de los permisos correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre la autorización federal para el torneo, lo que mantiene la expectativa sobre si el evento cumplirá con todos los lineamientos legales. En este contexto, el caso de Sabinas podría convertirse en un referente local sobre la aplicación de la ley en torno a las peleas de gallos y la vigilancia de este tipo de espectáculos en Coahuila.