LA PARROQUIA DE GUADALUPE INVITA A VIVIR LA SEMANA SANTA CON FE Y DEVOCIÓN

SABINAS, COAH.- A través de diferentes medios impresos y digitales, la Parroquia de Guadalupe ha dado a conocer el programa de celebraciones de Semana Santa, y hace una cálida invitación a todos los feligreses católicos a unirse y vivir estos días santos con fe y devoción. Así lo confirmó el padre Romeo Sánchez García, párroco de la Iglesia de Guadalupe.

Señaló que el viernes Santo, 03 de abril, se realizará la representación del viacrucis viviente, saliendo de la Parroquia de Guadalupe al Templo de Sagrado Corazón a las 9:00 a.m. Posteriormente, a las 3:00 p.m., se celebrará la celebración de la pasión del Señor en la Parroquia de Guadalupe, un momento central de reflexión sobre el sacrificio de Cristo.

Detalles confirmados

La jornada culminará con la marcha del silencio y rosario de pésame a la Virgen María a las 8:00 p.m., con salida de la Parroquia de Guadalupe al templo del Sagrado Corazón. La Parroquia invita a todos a participar en estas actividades para revivir la Pasión de Cristo y fortalecer la fe.

El sábado santo, 04 de abril, se celebrará la solemne vigilia pascual a las 10:00 p.m. en la Parroquia de Guadalupe, una celebración fundamental para conmemorar la resurrección de Cristo.

El domingo de pascua, 05 de abril, se celebrará la misa de resurrección a las 8:00 a.m. en la Parroquia de Guadalupe, un momento de alegría y celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte.

Importancia de la celebración

Ante la importancia de estas celebraciones para los creyentes católicos, el sacerdote reiteró la invitación de la Parroquia de Guadalupe a todos los fieles a unirse a los eventos y vivir la Semana Santa con intensidad y devoción. "Vengan y sientan la pasión de Cristo, vengan y celebren su resurrección", dijo el párroco.