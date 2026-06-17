Juan Ramón Villegas sufre accidente fatal en mina de Nuevo Casas Grandes

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA.- La búsqueda de Juan Ramón Villegas concluyó de manera trágica luego de que rescatistas lograran localizar sin vida al trabajador minero originario de Ocampo, Coahuila, quien había desaparecido tras sufrir un accidente mientras laboraba en una mina ubicada sobre la carretera Nuevo Casas Grandes-Galeana.

Durante varios días, familiares, amigos y habitantes de distintas comunidades mantuvieron cadenas de oración y expresiones de apoyo con la esperanza de que el minero fuera encontrado con vida. Sin embargo, los resultados de las labores de rescate no fueron los que su familia esperaba.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Monse Villegas, hermana del trabajador, agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante los días de incertidumbre y confirmó el desenlace. "Les agradezco al pueblo entero y a cada persona que brindó un minuto de su tiempo para hacer oración por mi hermano, por sus más sinceras palabras de aliento. Nos cuesta en el alma aceptar los resultados de búsqueda, que no fueron favorables como esperábamos", expresó.

La familia también pidió respeto ante la circulación de información falsa relacionada con el caso y agradeció a quienes estuvieron pendientes de la situación, así como a las personas que colaboraron de una u otra forma durante las labores de búsqueda.

Juan Ramón había llegado recientemente a la región de Chihuahua en busca de una oportunidad laboral para sacar adelante a su esposa y a sus dos hijas. De acuerdo con versiones proporcionadas por familiares, tenía apenas unos días trabajando en la mina cuando ocurrió el accidente.

La noticia ha causado consternación en Ocampo, municipio de donde era originario el trabajador. Diversos habitantes, amigos y compañeros del sector minero expresaron sus condolencias a la familia y reconocieron a Juan Ramón como un hombre dedicado al trabajo y comprometido con el bienestar de los suyos.

"Ocampo está de luto", fue una de las expresiones que se repitieron entre mensajes de despedida y solidaridad hacia sus familiares, quienes ahora enfrentan el difícil proceso de despedirlo.

Tras el hallazgo, familiares y seres queridos han solicitado oraciones por el eterno descanso de Juan Ramón Villegas y fortaleza para su esposa, sus hijas, su madre y demás integrantes de su familia.