Carlos Villarreal impulsa el Medio Maratón Monclova 2026: evento deportivo destacado

Monclova, Coah.- Con el objetivo de impulsar el turismo deportivo, fomentar la activación física y consolidar a Monclova como sede de eventos de alto nivel, el alcalde Carlos Villarreal presentó el Medio Maratón Monclova 2026, que se realizará el próximo 18 de octubre, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de la estrategia para promover el deporte y fortalecer la economía local.

Durante la presentación se informó que la competencia contará con una bolsa de premiación cercana a los 300 mil pesos, distribuida en categorías individual, élite, personas con discapacidad, mejor corredor monclovense, además de relevos de tres y siete integrantes. Asimismo, las y los participantes inscritos entrarán en la rifa de más de 250 mil pesos en efectivo, mientras que las porras podrán registrarse de manera gratuita para competir por un premio que será definido mediante la votación de los propios corredores.

Uno de los principales atractivos del evento será su ruta certificada internacionalmente, validada por un certificador y agrimensor Nivel A, la máxima categoría para la medición oficial de recorridos, lo que permitirá que las marcas obtenidas tengan reconocimiento internacional.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que este tipo de competencias fortalecen la proyección de Monclova y generan beneficios para distintos sectores de la ciudad. "Queremos que Monclova siga siendo sede de grandes eventos que promuevan el deporte, atraigan visitantes y generen una derrama económica para nuestros comercios y prestadores de servicios. Invitamos a las familias y a corredores de todo el país a ser parte de esta gran experiencia", señaló.

En la presentación estuvieron presentes Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova, y Esra Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las instituciones y la sociedad para impulsar eventos que fortalezcan el deporte, el turismo y el desarrollo económico de Monclova.